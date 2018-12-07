05:50 | Хоккей — НХЛ

"Флорида" проиграла "Колорадо", Киселевич сделал голевую передачу

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"Флорида" на своем льду проиграла "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Российский защитник "Пантерз" Богдан Киселевич отметился голевой передачей, а российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Колорадо" - 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Рантанен - 12 (Немет, Маккиннон), 10:40 - 0:1. Сивиур - 3 (Киселевич, Уигар), 17:53 - 1:1. Седерберг - 10 (мен.), 25:44 - 1:2. Экблад - 6 (бол., Маккэн, Матесон), 26:19 - 2:2. Комфер - 7 (Ландескуг), 46:21 - 2:3. Седерберг - 11 (Уилсон, Жирар), 47:05 - 2:4. Ландескуг - 17 (п.в.), 58:26 - 2:5.

Вратари: Луонго (56:46 - 58:26) - Грубауэр.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 35 (10+14+11) - 37 (13+10+14).

Наши: Дадонов (17.24/6/-3), Киселевич (12.11/0/-2) - Задоров (16.05/1/+2), Каменев (6.02/2/0).

7 декабря. Майами. BB&T Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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