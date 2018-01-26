"Флорида" потеряла второго вратаря за полтора месяца

Вратарь "Флориды" Джеймс Раймер получил травму паха, сообщает sun-sentinel.com. Голкипер выбыл из строя на две недели. С начала декабря на лед не выходит еще один вратарь "Пантерз" Роберто Луонго. Таким образом, в распоряжении команды остались Харри Сатери и Самуэль Монтембо. Первый отыграл в сезоне три поединка, второй на лед еще не выходил.

В текущем сезоне Раймер провел 32 матча, пропускал в среднем 3,04 шайбы и отражал 91,1 процента бросков.