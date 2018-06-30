"Флорида" подписала новый контракт с Ватрано

"Флорида" подписала новый контракт с форвардом Фрэнком Ватрано​, сообщает пресс-служба клуба. 24-летний американец присоединился к "Пантерз" по ходу прошлого сезона.

По данным TSN, новое соглашение с Ватрано рассчитано на один сезон. Его зарплата составит 925 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Ватрано сыграл в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 10 (7+3) очков.