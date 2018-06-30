"Флорида" подписала новый контракт с Ватрано

"Флорида" подписала новый контракт с форвардом Фрэнком Ватрано, сообщает пресс-служба клуба. 24-летний американец присоединился к "Пантерз" по ходу прошлого сезона.
По данным TSN, новое соглашение с Ватрано рассчитано на один сезон. Его зарплата составит 925 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Ватрано сыграл в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 10 (7+3) очков.
We have agreed to terms with forward @Frank_Vatrano!– Florida Panthers (@FlaPanthers) 29 июня 2018 г.
Welcome back, Frankie!
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