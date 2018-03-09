"Флорида" подписала контракт новичка с Байковым

"Флорида" на своем официальном сайте объявила о заключении контракта новичка с нападающим Патриком Байковым. 20-летний хоккеист не был выбран ни одним клубом НХЛ на драфте. С 2013 года он выступает за "Эверетт" в лиге WHL. В этом сезоне на его счету 91 (30+61) очко в 67 встречах регулярного чемпионата.

– Патрик – опытный форвард, который получил этот контракт благодаря своей работе и преданности хоккею, – цитирует сайт "Флориды" генменеджера Дейла Таллона. – Рады, что подписали с ним контракт и с нетерпением ждем его развития в нашей организации.