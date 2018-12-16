"Флорида" победила "Торонто" в овертайме, Барков сделал хет-трик

"Флорида" обыграла "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Хет-трик в этой встрече сдалал нападающий "Пантерз" Александр Барков.

Форвард "Флориды" Евгений Дадонов сделал в этой игре результативную передачу, защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев также набрал 1 (0+1) очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Торонто" - 4:3 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 1:0)

Голы: Барков - 12 (бол., Дадонов, Хоффман), 19:56 - 1:0. Юбердо - 9 (бол., Яндл, Хоффман), 28:03 - 2:0. Таварес - 20 (Гардинер, Райлли), 50:24 - 2:1. Марнер - 7 (Кадри, Зайцев), 56:21 - 2:2. Барков - 13 (Брауэр, Мальгин), 56:48 - 3:2. Марнер - 8 (Райлли, Гардинер), 58:20 - 3:3. Барков - 14 (Юбердо), 63:24 - 4:3.

Вратари: Луонго - Андерсен (57:42 - 58:20).

Штраф: 20 - 10.

Броски: 33 (10+15+7+1) - 32 (8+10+14+0).

Наши: Дадонов (18.11/1/-1) - Зайцев (20.04/0/+1), Ожиганов (13.32/1/-1).

16 декабря. Майами. BB&T Center.