"Флорида" победила "Айлендерс", "Филадельфия" обыграла "Миннесоту"

"Флорида" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победила "Айлендерс" со счетом 3:2. Отметим, что "Пантерз" отыгрались со счета 0:2.

В другом матче "Филадельфия" с тем же счетом, но в основное время обыграла "Миннесоту".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" – "Айлендерс"– 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Нельсон – 4 (Де Хаан, Чимера), 19:38 – 0:1. Ледди – 3 (бол., Таварес, Бэйли), 29:54 – 0:2. Ро – 1 (Матесон, Маккензи), 48:56 – 1:2. Маршессо – 8 (Барков, Яндл), 59:46 – 2:2. Мальгин – 3 (Трочек, Матесон), 64:14 – 3:2.

Вратари: Луонго (Реймер, 59:09, Луонго, 59:46) – Галак.

Штраф: 14 – 12.

Броски: 43 (14+14+11+4) – 20 (9+7+4+0).

Наши: – – Кулемин.

13 ноября. Майами. BB&T Center.

"Филадельфия" – "Миннесота" – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Нидеррайтер – 4 (Койл, Стаал), 0:21 – 0:1. Мэннинг – 3 (Беллемар), 12:27 – 1:1. Гранлунд – 3 (Койву), 31:22 – 1:2. Дель Зотто – 1 (Раффль), 37:45 – 2:2. Шенн – 3 (бол., Симмондс, Ворачек), 48:43 – 3:2.

Вратари: Нойвирт (Мэйсон, 20:00) – Дубник (58:33).

Штраф: 4 – 6.

Броски: 36 (17+12+7) – 27 (7+7+13).

Наши: Проворов – -.

13 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.