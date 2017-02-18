"Флорида" победила "Анахайм"

"Флорида" взяла верх над "Анахаймом" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. "Пантерз" на данный момент занимает десятое место на "Востоке" , на 1 очко отставая от идущего восьмым "Торонто".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм Дакс" (Анахайм) - "Флорида Пантерз" (Майами) - 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Кольяно - 12 (мен., Шоу), 22:45 - 1:0. Сивиур - 7 (Маккензи, Торнтон), 24:18 - 1:1. Ягр - 11, 26:58 - 1:2. Экблад - 8 (бол., Трочек, Маршессо), 30:08 - 1:3. Маккензи - 5 (мен., п.в.), 58:02 - 1:4.

Вратари: Гибсон (57:27 - 58:02) - Раймер.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 36 (9+13+14) - 31 (10+13+8).