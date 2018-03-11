"Флорида" по буллитам обыграла "Рейнджерс"

"Флорида" по буллитам переиграла "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б). Для команды из Нью-Йорка это поражение стало третьим кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Рейнджерс" - 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Юбердо - 22 (бол., Трочек, Яндл), 19:45 - 1:0. Ватрано - 3 (Трочек, Юбердо), 28:13 - 2:0. Цуккарелло - 12 (Пионк, Спунер), 33:11 - 2:1. Зибанежад - 20 (Фаст, Крайдер), 40:17 - 2:2. Макгинн - 10 (Петровик, Маккэн), 41:02 - 3:2. Хэйс - 20 (Гилмор, Спунер), 47:25 - 3:3.

Победный буллит: Трочек.

Вратари: Луонго - Лундквист.

Штраф: 7 - 9.

Броски: 35 (9+10+14+2) - 37 (15+6+11+5).

Наши: Дадонов (21:59/2/0), Мамин (11:42/1/0) - Бучневич (17:32/1/-1), Наместников (18:31/3/-1).

11 марта. Майами. BB&T Center.