"Флорида" одолела "Рейнджерс" по буллитам

"Флорида" взяла верх над "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Флорида" – 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Крейдер - 4 (Степан, Стаал), 13:15 - 1:0. Яндл - 1 (бол., Трочек, Барков), 34:43 - 1:1. Зибанежад - 5 (Цуккарелло-Осен, Веси), 41:45 - 2:1. Экблад - 5 (Киндл, Трочек), 47:54 - 2:2.

Победный буллит: Трочек.

Вратари: Лундквист - Реймер.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 35 (14+9+10+2) - 30 (5+9+15+1).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.