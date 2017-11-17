"Флорида" одержала вторую победу подряд, обыграв "Сан-Хосе"

"Флорида" на выезде обыграла "Сан-Хосе" (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу "Пантерам" принесли точные броски Колтона Сивиура и Ника Бьюгстада.

Для гостей эта победа стала второй кряду. Хозяева, в свою очередь, прервали серию из двух побед подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе Шаркс - "Флорида Пантерз" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Сивиур - 4 (Брикли, Трочек), 21:00 - 0:1. Бьюгстад - 4 (Макгинн, Врбата), 52:23 - 0:2.

Вратари: Джонс (57:23) - Луонго.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 35 (10+8+17) - 28 (9+14+5).

Наши: - - Дадонов (21:31/2/0).

17 ноября. Сан-Хосе. Стадион SAP Center.