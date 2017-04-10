"Флорида" одержала победу над "Вашингтоном"

"Флорида" на выезде обыграла "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:0. В составе хозяев на лед выходили нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов. Результативными действиями россияне не отметились.
Овечкин завершил регулярный чемпионат, набрав 69 (33+36) очков. На счету Кузнецова 59 (19+40) очков, у Орлова - 33 (6+27). "Вашингтон" в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли встретится с "Торонто".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Флорида" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Д. Маккензи - 6 (мен., Сивиур), 35:47 - 0:1. Мальгин - 6 (бол., Смит, Бьюгстад), 49:47 - 0:2.
Вратари: Холтби (Грубауэр, 40:00, 58:47) - Раймер.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 38 (15+11+12) - 21 (12+3+6).
Наши: Овечкин (17:56/5/-1), Кузнецов (20:06/4/-1), Орлов (21:03/2/0) - -.
Вашингтон. Verizon Center.
Упёртый русский
Да ладно, хорошие шансы у Вашингтона в ПО. Посмотрим.
08:27
Монте-Кристо(Мститель) .
За Макдэвида очень рад ! Следил за ним особенно в этом туре. Огорчен за Володю Тарасенко, что не забил 40 голов. Остановился на цифре 39. Это, как 4 место завоевать.
08:11
Монте-Кристо(Мститель) .
Sправедливый ................ Коннолли не играл и в предыдущем матче. Возможно у него травма или небольшое повреждение. И ему дли отдохнуть две игры. Посмотрим. Еще дали отдых Карлсону и Нисканену.
08:09
Монте-Кристо(Мститель) .
Sправедливый ................ Не уподобляйся Табаки. Не неси чушь. Если не ставится несколько основных игроков, то это не значит, что остальные должны играть спустя рукава, ошибаться. Проигрывать. Нет, и они должны побеждать, тем более Флориду. А когда Бигла обкрадывают в большинстве и бесхитростным броском со средней дистанции пробивают Холтби, то тренер не может не нервничать. Если это серьезный тренер. Профессионал. Максималист. По характеру Тарасов, а не тряпка. Вот и занервничал Тротц. Запсиховал на подсознательном уровне. Вот и понесся Вашингтон в третьем периоде побеждать. Но только у большинства игроков было отношение, как ты написал. Отдельные игроки временами вспыхивали, а большинство лишь имитировало бурную деятельность. Игроки резерва старались. Но на то они и игроки резерва, не более. Пол Кери в одном эпизоде даже выскочил один на один. Но все без толку.
08:05
Sправедливый
Произошло таки самое главное событие игрового дня! Макдэвид набрал сотое очко!
06:28
Sправедливый
Монте-Кристо(Мститель) . Вашингтон сильно не упирался, по сути валял дурака. ... Но так как несколько ключевых игроков Вашингтона отсутствовало и звенья были перетасованы, то не было обычной химии. ... У Тротца даже лысина от нервотрепки вспотела в конце второго периода... ----------------------- Если тренер не выставляет несколько человек на матч, давая понять, что матч по сути проходной, зачем у него возникает нервотрёпка?! Ну не логично же! )))
06:25
Sправедливый
fifa_guru лучше б дал отдохнуть некоторым. а кроить звенья перед самым ПО не есть гуд ------------------------- Если даёшь отдохнуть некоторым, то как же не кроить звенья?! ))) ... Так и получилось, в общем то. По сравнению с позапрошлой игрой против "рейнджеров", не играли нападающие Оши, Ульямс и Конноли. Все они из разных троек!
06:22
fifa_guru
лучше б дал отдохнуть некоторым. а кроить звенья перед самым ПО не есть гуд
05:57
Монте-Кристо(Мститель) .
Кстати, можно подытожить. Это худший сезон Овечкина в карьере. Думаю, что это первая ступенька вниз, начало спуска.
05:49
Монте-Кристо(Мститель) .
Смотрел с начала второго периода. Вашингтон сильно не упирался, по сути валял дурака. Флорида играла всерьез. Но даже при таком отношении к матчу Вашингтон имел ощутимое преимущество. Но так как несколько ключевых игроков Вашингтона отсутствовало и звенья были перетасованы, то не было обычной химии. И игра троек была сумбурна. Вместо Оши поставили Бигла. Он и привез по сути первый гол. В большинстве Бэкстрем его вывел под бросок. Но Бигл "полчаса" думал, как лучше бросить, перекладывал шайбу. Маккензи успел подъехать к нему, выбил шайбу и умчался один на один. Шаттенкирк его догнать не смог. А Холтби не выручил. Хотя бросок был трудным для вратаря. Шайба влетела в ворота от штанги. До этого Овечкин вывел Бигла на убойную позицию на пятачке, но тот бросать не стал, а решил отдать налево партнеру, при этом все делал медленно, неуклюже. Момент запорол. Только Кузнецов, Юханссон и Бураковски играли в своем стиле. Второе звено и атаковало опасней всех. Как и Бураковски в третьем. Последний был обязан парочку забить. Но мазал в стопроцентных ситуациях. Один раз умудрился бросить выше пустых ворот с метра. Короче, Вашингтон представлял в данном матче жалкое зрелище. У Тротца даже лысина от нервотрепки вспотела в конце второго периода. Представляю, как у него она будет потеть в плей-офф, особенно, во втором круге. Думаю, что дальше столичные не пройдут.
05:40