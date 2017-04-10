"Флорида" одержала победу над "Вашингтоном"

"Флорида" на выезде обыграла "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:0. В составе хозяев на лед выходили нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов. Результативными действиями россияне не отметились.

Овечкин завершил регулярный чемпионат, набрав 69 (33+36) очков. На счету Кузнецова 59 (19+40) очков, у Орлова - 33 (6+27). "Вашингтон" в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли встретится с "Торонто".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Флорида" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Д. Маккензи - 6 (мен., Сивиур), 35:47 - 0:1. Мальгин - 6 (бол., Смит, Бьюгстад), 49:47 - 0:2.

Вратари: Холтби (Грубауэр, 40:00, 58:47) - Раймер.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 38 (15+11+12) - 21 (12+3+6).

Наши: Овечкин (17:56/5/-1), Кузнецов (20:06/4/-1), Орлов (21:03/2/0) - -.

Вашингтон. Verizon Center.