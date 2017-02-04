"Флорида" одержала победу над "Анахаймом"

"Флорида" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на своей площадке "Анахайм" - 2:1. Победную шайбу на свой счет записал Джонатан Юбердо. В еще одном поединке "Каролина" одержала победу над "Эдмонтоном" - 2:1. В составе "Ойлерз" 10 минут 33 секунды на льду провел нападающий Антон Слепышев.

"Детройт" также на своей арене переиграл "Айлендерс" - 5:4. В составе гостей 13 минут 39 секунд провел Николай Кулемин и набрал показатель "-3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Эдмонтон" - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Наши: - - Слепышев (10:33/0/0).

"Детройт" - "Айлендерс" - 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)

Наши: - - Кулемин (13:39/1/-3).

"Флорида" - "Анахайм" - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Наши: - - -.