"Флорида" обыграла "Вашингтон". У Дадонова два очка, Овечкин не забил

"Флорида" одержала победу над "Вашингтоном" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пантеры" прервали трехматчевую серию поражений.

В составе победителей два (1+1) очка набрал нападающий Евгений Дадонов. По шайбе забросили Коннор Брикли, Винс Трочек и Александр Барков. Единственный гол за "Столичных" на счету Кристиана Дьоса.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали.

Дадонов провел на льду 20 минут, за которые нанес четыре броска. На счету Овечкина 17 минут, 4 броска, два силовых приема и показатель полезности "-1". Кузнецов отыграл 17 минут, получил двухминутное удаление, нанес четыре броска по воротам и заработал показатель "-1". За 23 минуты на льду Орлов один раз бросил по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Флорида" – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)