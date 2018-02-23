"Флорида" обыграла "Вашингтон". Мамин, Дадонов и Овечкин набрали по 1 очку

"Флорида" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Вашингтон" - 3:2. Одну из шайб в составе "Пантерз" забросил нападающий Максим Мамин, отыгравший 10 минут 33 секунды. Для него этот гол стал дебютным в лиге. Результативную передачу на свой счет записал Евгений Дадонов, который провел на льду 18 минут 57 секунд.

За "Кэпиталз" 21 минуту 46 секунд отыграл Александр Овечкин. Капитан команды набрал 1 очко. Евгений Кузнецов провел на площадке 18 минут 15 секунд, Дмитрий Орлов - 25 минут 17 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Вашингтон" - 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Голы: МАМИН - 1 (Сивиур, Маккошен), 4:50 - 1:0. Эллер - 13 (Коннолли, Бураковски), 18:55 - 1:1. Бураковски - 7 (бол., ОВЕЧКИН), 29:56 - 1:2. Бьюгстад - 11 (Барков, ДАДОНОВ), 56:18 - 2:2. Трочек - 23 (бол., Юбердо, Яндл), 59:40 - 3:2.

Вратари: Луонго - Холтби (59:40).

Штраф: 11 - 33.

Броски: 33 (11+7+15) - 35 (14+11+10).

Наши: Дадонов (18:57/4/0), Мамин (10:33/1/1) - Овечкин (21:46/5/-1), Кузнецов (18:15/4/0), Орлов (25:17/2/0).

23 февраля. Майами. BB&T Center.