"Флорида" обыграла "Вашингтон". Мамин, Дадонов и Овечкин набрали по 1 очку

"Флорида" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Вашингтон" - 3:2. Одну из шайб в составе "Пантерз" забросил нападающий Максим Мамин, отыгравший 10 минут 33 секунды. Для него этот гол стал дебютным в лиге. Результативную передачу на свой счет записал Евгений Дадонов, который провел на льду 18 минут 57 секунд.
За "Кэпиталз" 21 минуту 46 секунд отыграл Александр Овечкин. Капитан команды набрал 1 очко. Евгений Кузнецов провел на площадке 18 минут 15 секунд, Дмитрий Орлов - 25 минут 17 секунд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Флорида" - "Вашингтон" - 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Голы: МАМИН - 1 (Сивиур, Маккошен), 4:50 - 1:0. Эллер - 13 (Коннолли, Бураковски), 18:55 - 1:1. Бураковски - 7 (бол., ОВЕЧКИН), 29:56 - 1:2. Бьюгстад - 11 (Барков, ДАДОНОВ), 56:18 - 2:2. Трочек - 23 (бол., Юбердо, Яндл), 59:40 - 3:2.
Вратари: Луонго - Холтби (59:40).
Штраф: 11 - 33.
Броски: 33 (11+7+15) - 35 (14+11+10).
Наши: Дадонов (18:57/4/0), Мамин (10:33/1/1) - Овечкин (21:46/5/-1), Кузнецов (18:15/4/0), Орлов (25:17/2/0).
23 февраля. Майами. BB&T Center.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Флорида Пантерз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Евгений Дадонов
- Максим Мамин (Флорида/Спрингфилд)
Mon65
Ладно, пусть проиграли. Зато мы в финале Олимпиады. А успех страны - это важнее команды, которой симпатизируешь в НХЛ. А так чтобы там и там выиграть, так не бывает. Согласен на обмен и в следующем матче. Что бы тут не говорили, но для меня сейчас основной хоккей на Олимпиаде. Нам так нужно чемпионство. Мы так ее ждали.
13:32
Edgen
Ого, сколько времени у Орлова.
10:16
Werewolf
Кузнецов 0,9 очка за игру 16 голов 12,2% реализации бросков Оши 0,6 очка за игру 12 голов 12,2% реализации......при этом Моня говорит что Оши хорош, а Кузя бездарен....Моня такой Моня )
09:35
Монте-Кристо (Мститель) .
Меня все больше шокирует тупая и бездарная игра Кузнецова. Из убойной позиции бросает в абсолютно пустой угол ворот, а шайба летит параллельно воротам ?! Аутист он, а не хоккеист.
06:57
fifa_guru
мастера сливать игру в последнюю минуту)
06:41