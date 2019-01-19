"Флорида" обыграла "Торонто", Радулов отметился удалением

"Флорида" на своем льду выиграла у "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). "Пантерз" прервал 7-матчевую серию поражений.

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов очков не набрал, но отметился удалением на 2 минуты в начале первого периода. Он стал единственным игроком в составе хозяев, набравшим штрафные минуты.

Российские игроки "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Торонто" - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хэйнси - 5 (Райлли, Капанен), 1:49 - 0:1. Хоффман - 23 (Яндл, Бьюгстад), 9:02 - 1:1. Матесон - 3 (Трочек, Юбердо), 14:59 - 2:1. Ватрано - 14 (п.в., Пайсик), 58:14 - 3:1.

Вратари: Луонго - Спаркс (58:04 - 58:14, 58:38).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 29 (13+9+7) - 21 (4+8+9).

Наши: Дадонов (20.06/1/+1) - Зайцев (21.28/0/-1), Ожиганов (12.44/0/0).

19 января. Майами. BB&T Center.