"Флорида" обыграла "Сан-Хосе", Ягр набрал 1900-е очко в карьере

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Флорида" в овертайме обыграла "Сан-Хосе" со счетом 6:5. Победную шайбу забросил Джонатан Юбердо. Одним из героев встречи стал нападающий "Пантерз" Яромир Ягр, набравший 1900-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Флорида" - 5:6 ОТ (2:3, 1:0, 2:2, 0:1)

Голы: Йокинен - 8 (Смит, Трочек), 4:20 - 0:1. Бернс - 25 (Павелски), 4:51 - 1:1. Бьюгстад - 3 (Экблад, Пайсик), 5:35 - 1:2. Барков - 12 (Яндл, Юбердо), 7:12 - 1:3. Уорд - 7 (Торнтон, Бернс), 15:25 - 2:3. Власик - 4 (Лабанк, Павелски), 26:27 - 3:3. Бьюгстад - 4 (Петровик), 42:15 - 3:4. Барков - 13 (Ягр, Петровик), 52:41 - 3:5. Павелски - 19 (Шлемко, Диллон), 56:39 - 4:5. Павелски - 20 (Хертл, Шлемко), 59:22 - 5:5. Юбердо - 3 (Барков), 61:38 - 5:6.

Нереализованный буллит: Павелски (29:29, Сан-Хосе Шаркс).

Вратари: Джонс (58:36 - 59:22) - Луонго (Раймер, 59:22).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 36 (10+14+11+1) - 22 (6+3+11+2).