"Флорида" обыграла "Филадельфию"

"Флорида" на своем льду обыграла "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это четвертая подряд победа "Пантерз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Филадельфия" - 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Голы: Маккэн - 5 (Бьюгстад, Матесон), 6:43 - 1:0. Маккензи - 1 (мен., Сивиур), 29:19 - 2:0. Юбердо - 13 (Бьюгстад, Барков), 33:52 - 3:0. Лотон - 6 (Конекны, Раффль), 52:28 - 3:1. Кутюрье - 17 (Гостисбеер, Жиру), 57:58 - 3:2.

Вратари: Раймер - Эллиотт (56:48 - 57:58, 58:51).

Штраф: 15 - 15.

Броски: 27 (13+6+8) - 31 (5+10+16).

29 декабря. Майами. BB&T Center.