"Флорида" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3. Дубль в этой встрече на свой счет записал нападающий "Пантерз" Джейс Гаврилюк.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Флорида" - 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Голы: Мерфи - 1 (Стром, Перлини), 13:23 - 1:0. Гаврилюк - 1 (Хэйли, Пайсик), 16:21 - 1:1. Гаврилюк - 2 (Матесон), 22:35 - 1:2. Дебринкэт - 17 (бол., Стром, Тэйвз), 24:56 - 2:2. Хоффман - 17 (бол., Уигар, Ватрано), 36:49 - 2:3. Маккэн - 6 (Уигар), 37:20 - 2:4. Мальгин - 3 (Маккэн), 40:59 - 2:5. Стром - 9 (Кейн, Мерфи), 49:35 - 3:5. Ватрано - 10 (п.в., Барков, Яндл), 58:59 - 3:6.

Вратари: Уорд (57:59 - 58:59) - Раймер.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 29 (9+8+12) - 27 (9+14+4).

Наши: Анисимов (16.39/0/0) - Дадонов (16.46/4/-1), Киселевич (11.24/0/0).

24 декабря. Чикаго. United Center.