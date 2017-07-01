"Флорида" объявила о подписании Дадонова

Нападающий сборной России Евгений Дадонов стал игроком "Флориды". 28-летний хоккеист подписал с "Пантерами" трехлетний контракт. По информации североамериканских СМИ, зарплата игрока составит 4 миллиона долларов в год.

Дадонов был выбран "Флоридой" в третьем раунде драфта 2007 года под общим 71-м номером. В составе "Пантерз" с 2009 по 2012 год он провел 55 матчей и набрал 20 (10+10) очков в НХЛ. После этого выступал за "Трактор", "Донбасс" и СКА в КХЛ.

В последнем сезоне 28-летний хоккеист провел за СКА 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 66 (30+36) очков, а также записал на свой счет 19 (9+10) очков в 18 встречах Кубка Гагарина. На чемпионате мира Дадонов сыграл в 10 матчах и отметился 8 (3+5) очками.

Всего на счету Дадонова 240 (112+128) очков в 311 матчах в КХЛ и два Кубка Гагарина (2015, 2017). Дадонов – чемпион мира-2014, серебряный медалист 2015 года и бронзовый в 2016-м и 2017-м.

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