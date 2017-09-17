"Флорида" обменяла Димерса в "Аризону" на Макгинна

"Флорида" на своем официальном сайте объявила об обмене с "Аризоной". "Пантерз" отдали защитника Джейсона Димерса за нападающего Джейми Макгинна.

Отмечается, что "Флорида" сохранит 12,5 процента от зарплаты Димерса в платежной ведомости. Контракт игрока рассчитан до 2021 года с зарплатой в 4,5 миллиона долларов за сезон. На его счету 28 (9+19) очков в 81 игре прошлого сезона.

Соглашение 29-летнего Макгинна истекает в 2019 году, по которому игрок получает 3,3 миллиона долларов за сезон. В прошлом сезоне он набрал 17 (9+8) очков в 72 встречах.