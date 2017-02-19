"Флорида" на выезде переиграла "Лос-Анджелес"

"Лос-Анджелес" на своем льду уступил "Флориде" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал финн Александр Барков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Флорида" - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Юбердо - 4 (Барков, Трочек), 15:05 - 0:1. Йокинен - 9 (Смит, Петровик), 21:14 - 0:2. Кинг - 8 (Льюис, Шор), 25:39 - 1:2. Пирсон - 19 (Картер, Ладу), 31:56 - 2:2. Барков - 14 (Ягр, Экблад), 40:15 - 2:3.

Вратари: Будай (58:51) - Луонго (14:51 - 15:05).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 35 (10+15+10) - 25 (7+5+13).

19 февраля. Лос-Анджелес. "Стэйплс-центр".