Флери вышел на 12-е место по числу побед среди вратарей в НХЛ

Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера" помог своей команде одержать победу - 4:1. Для канадца она стала 402-й в карьере. Таким образом, вратарь обошел Криса Осгуда (401) в списке голкиперов по наибольшему числу побед, теперь он располагается на 12-м месте.

Для попадания в топ-10 Флери необходимо обойти Гранта Фюра (403) и Гленна Холла (407). Лидером НХЛ по этому показателю является Мартин Бродер (691 победа).