09:06 | Хоккей — НХЛ

Флери вышел на 12-е место по числу побед среди вратарей в НХЛ

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Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера" помог своей команде одержать победу - 4:1. Для канадца она стала 402-й в карьере. Таким образом, вратарь обошел Криса Осгуда (401) в списке голкиперов по наибольшему числу побед, теперь он располагается на 12-м месте.

Для попадания в топ-10 Флери необходимо обойти Гранта Фюра (403) и Гленна Холла (407). Лидером НХЛ по этому показателю является Мартин Бродер (691 победа). 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Werewolf

11 уже в этом сезоне стать должен. Мои поздравления, Цветок!

09:10

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