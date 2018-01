Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери стал победителем конкурса вратарей в рамках Матча звезд НХЛ. 33-летний канадец отразивший 14 подряд бросков по своим воротам.

Россиянин Андрей Василевский из "Тампа-Бэй" пропустил 3 шайбы, а лучшая серия сэйвов равнялась трем.