Флери вошел в топ-10 НХЛ по количеству сухих игр в плей-офф

Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери, отразивший 33 броска в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли против "Сан-Хосе" (7:0), вошел в топ-10 в истории НХЛ по количеству сухих игр в плей-офф, информирует пресс-служба лиги. Это его 13-й сухой матч в Кубке Стэнли за карьеру.
Он обошел Терри Савчака (12) и делит 9-10-места с Тюрком Бродой. Рекордсменом является Мартин Бродер (24 матча).
Также Флери стал первым вратарем за 14 лет, сделавшим три шатаута в первых 5 матчах в плей-офф. В 2004 году это удалось Николаю Хабибулину ("Тампа-Бэй") и Эду Белфору ("Торонто").
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Николай Хабибулин
- Сан-Хосе Шаркс
- Торонто Мэйпл Ливз
- Мартин Бродер
- Марк-Андре Флери
- Вегас Голден Найтс
- Эд Белфор
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Werewolf
Топ!!! ))))
11:19
maks55555
Так держать и далее, это будет сенсация))
11:16