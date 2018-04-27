Флери вошел в топ-10 НХЛ по количеству сухих игр в плей-офф

Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери, отразивший 33 броска в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли против "Сан-Хосе" (7:0), вошел в топ-10 в истории НХЛ по количеству сухих игр в плей-офф, информирует пресс-служба лиги. Это его 13-й сухой матч в Кубке Стэнли за карьеру.

Он обошел Терри Савчака (12) и делит 9-10-места с Тюрком Бродой. Рекордсменом является Мартин Бродер (24 матча).

Также Флери стал первым вратарем за 14 лет, сделавшим три шатаута в первых 5 матчах в плей-офф. В 2004 году это удалось Николаю Хабибулину ("Тампа-Бэй") и Эду Белфору ("Торонто").