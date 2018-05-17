09:09 | Хоккей — НХЛ

Флери вошел в десятку вратарей, сыгравших больше всех матчей в Кубке Стэнли

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Вратарь "Вегаса"  Марк-Андре Флери вошел в десятку голкиперов, проведших больше всех матчей в плей-офф НХЛ. Как сообщает официальный сайт лиги, третья встреча полуфинальной серии с "Виннипегом" (4:2, 2-1) стала для Флери 128-й в Кубке Стэнли. По этому показателю он вышел на десятое место, сравнявшись с Хенриком Лундквистом.

Лидером по количеству матчей в Кубке Стэнли является Патрик Руа, сыгравший 247 матчей.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Vasek

Круто... но старика Руа не достать, он за всю карьеру всего один ПО пропустил! Всего 5 раз из 17 вылетал в первом раунде!!! И в отличие от Бродо (8 вылетов в первом раунде, 4 сезона мимо ПО, 3 из них под конец карьеры) вовремя закончил карьеру =)) Ещё 10 игр и в 5-ке. И в тройку попасть шансы есть (у Белфора 161 игра). МАФ тоже всего однажды пролетал мимо ПО (в первом своем сезоне в качестве стартёра), но чаще вылетал в первом раунде и дважды терял пост стартёра...

10:08

maks55555

Хорошо идет.

09:38

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