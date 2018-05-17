Флери вошел в десятку вратарей, сыгравших больше всех матчей в Кубке Стэнли

Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери вошел в десятку голкиперов, проведших больше всех матчей в плей-офф НХЛ. Как сообщает официальный сайт лиги, третья встреча полуфинальной серии с "Виннипегом" (4:2, 2-1) стала для Флери 128-й в Кубке Стэнли. По этому показателю он вышел на десятое место, сравнявшись с Хенриком Лундквистом.

Лидером по количеству матчей в Кубке Стэнли является Патрик Руа, сыгравший 247 матчей.