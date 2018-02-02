Флери сравнялся с Гашеком по победам в НХЛ

Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери после игры с "Виннипегом" (3:2 ОТ) сравнялся по количеству побед в НХЛ с легендарным голкипером Домиником Гашеком. У обоих их стало по 389. Это 13-е место за всю историю лиги. Флери для достижения этого результата понадобилось 711 матчей, а Гашеку – 735.

Среди действующих вратарей НХЛ Флери занимает третье место по победам. Впереди него только Роберто Луонго (459) и Хенрику Лундквисту​ (426).