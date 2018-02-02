Флери сравнялся с Гашеком по победам в НХЛ

Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери после игры с "Виннипегом" (3:2 ОТ) сравнялся по количеству побед в НХЛ с легендарным голкипером Домиником Гашеком. У обоих их стало по 389. Это 13-е место за всю историю лиги. Флери для достижения этого результата понадобилось 711 матчей, а Гашеку – 735.
Среди действующих вратарей НХЛ Флери занимает третье место по победам. Впереди него только Роберто Луонго (459) и Хенрику Лундквисту (426).
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bezik
Эт я слышал, вот только не понял, каким боком он впишется к ним? Грабнер туда в 100 раз лучше подойдет
10:07
Vasek
ещё позабавил слух про обмен Рика Нэша в... Вегас! ))
10:04
Vasek
bezik, Что за него дадут-то ------------------- аренда ветерана на конец сезона стоит драфт-пик 4-7-го раунда не больше (как примеры: прошлогодняя аренда Штрайта за 4-й пик, Паренто или Отта за 6-й).
10:02
bezik
Vasek, нене, хоть и Каллен был бы рад, не думаю, что Сота сольет и не будет биться за ПО. Думаю, не отдадут Каллена ибо не вижу смысла в таком трейде. Что за него дадут-то
09:52
Vasek
bezik, ага, читал )) Латестю опытнее и дешевше. Лучше его или Плеканеца, чем зеленых ноунэймов, а ещё возможно возвращение Каллена, если Сота сольет остаток месяца!
09:47
bezik
Vasek, тебе новые вбросы. Значит 3 центра на примете у ПП: Летестю, хотя сделка сорвалась в 1 раз, Пажо и Лаури. Возможен прямой обмен на Коула из-за трамы Трубы
09:40
Vasek
МАФ топ! Правда Гашек вне Детройта играл за днища, когда МАФ только за супер-клубы =))
09:32
Werewolf
Во блин. Тихой сапой )))))))
09:12