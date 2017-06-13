Флери отказался от пункта запрета на обмен и выйдет на драфт-расширения

Голкипер "Питтсбурга" Марк-Андре Флери отказался от пункта в своем контракте о запрете на обмен, сообщает TSN. Вратарь пошел на этот шаг, чтобы быть выставленным на драфт-расширения.

Напомним, что действующий контракт канадца с "Пингвинами" рассчитан еще на два года, по которому он получает 5,75 миллиона долларов за сезон. В минувшем сезоне он провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 18 побед при проценте отраженных бросков 90,9. Также на его счету 15 игр в плей-офф, 9 побед и 92,4 процента.

Драфт-расширения состоится на арене "Вегаса", новичка НХЛ, и пройдет с 17 по 20 июня. Результаты драфта будут объявлены 21 июня.