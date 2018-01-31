Фишер решил возобновить карьеру и подпишет контракт с "Нэшвиллом"

Нападающий Майк Фишер принял решение возобновить карьеру и вернется в "Нэшвилл", сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что прошлым летом 37-летний хоккеист объявил о завершении профессиональной карьеры.

В ближайшее время игрок приступит к индивидуальным занятиям, после чего вернется в общую группу хоккеистов. Ожидается, что контракт с Фишером будет подписан до дедлайна, 26 февраля.

В прошлом сезоне он провел 72 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (18+24) очка. Всего в лиге на его счету 1088 встречи, в которых он записал на свой счет 585 (276+309) очков.