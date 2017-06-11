Филип Форсберг: "Ринне – лучший вратарь в мире, но и он бессилен при плохой игре обороны"

Нападающий "Нэшвилла" Филип Форсберг посетовал на плохую игру команды в обороне в пятом матче финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом" (0:6, счет в серии – 2-3). Он подчеркнул, что голкипер команды Пекка Ринне является лучшим в мире, однако без помощи защиты и он не в силах что-то сделать. Шестой матч серии пройдет в воскресенье.

– Мы не очень здорово сыграли в защите, слишком много позволяя сопернику, – приводит NHL.com/ru слова Форсберга. – Он лучший вратарь в мире, но когда мы так плохо играем в обороне, даже он ничего не в силах сделать.