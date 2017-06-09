Филип Форсберг: "Питтсбург" был очень хорош в пятом матче финала"

Форвард "Нэшвилла" Филип Форсберг после разгромного поражения от "Питтсбурга" в пятом матче финала Кубка Стэнли (0:6, в серии 2-3) отдал должное сопернику. Также он посетовал на то, что команда не помогала вратарю Пекке Ринне.

- Соперники были очень хороши, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Форсберга. - Они вылетели из калитки на полной скорости, а мы, разумеется, выглядели в первом периоде совсем не так, как хотели, да и впоследствии так и не нашли способа переломить игру. А еще, к сожалению, не сделали вообще ничего, чтобы помочь Пекке.