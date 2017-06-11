Филип Форсберг: "Нэшвилл" должен дальше гнуть свою линию"

Нападающий "Нэшвилла" Филип Форсберг подчеркнул в преддверии шестого матча финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом", что команде не стоит вносить кардинальные изменения после крупного поражения в пятой игре (0:6, счет в серии – 2-3). По его словам, "Предаторз" должен гнут свою линию.

– Я уже это говорил и снова повторю, что в целом в финале мы делаем немало хороших вещей, – приводит NHL.com/ru слова Форсберг. – Просто их не всегда хватает для победы. И я также уверен в том, что мы должны убрать ошибки, и надо дальше гнуть свою линию. Не стоит ничего кардинально ломать.