04:57 | ХОККЕЙ — НХЛ

Филип Форсберг: "Нэшвилл" должен дальше гнуть свою линию"


Нападающий "Нэшвилла" Филип Форсберг подчеркнул в преддверии шестого матча финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом", что команде не стоит вносить кардинальные изменения после крупного поражения в пятой игре (0:6, счет в серии – 2-3). По его словам, "Предаторз" должен гнут свою линию.

– Я уже это говорил и снова повторю, что в целом в финале мы делаем немало хороших вещей, – приводит NHL.com/ru слова Форсберг. – Просто их не всегда хватает для победы. И я также уверен в том, что мы должны убрать ошибки, и надо дальше гнуть свою линию. Не стоит ничего кардинально ломать.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/preds-need-more-from-top-line/c-289872170

Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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