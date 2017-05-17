Филип Форсберг: "Хотелось бы, чтобы судьи засчитали еще два гола, забитые в третьем периоде"

Нападающий "Нэшвилла" Филип Форсберг, который стал автором заброшенной шайбы в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с "Анахаймом" (2:1), подчеркнул, что команда не злилась на судей, которые отменили два гола, забитых в третьем периоде.

По его словам, победная шайба, заброшенная защитником Романом Йоси, стала результатом работы "Предаторз", проделанной до заключительной трети игры.

- Победный гол стал итогом нашей работы в первые 40 минут игры. Хотелось бы, чтобы и те голы засчитали, но мы продолжали играть, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Форсберга. - Никто не ругался, мы просто играли, думали о ходе матча и хорошо сработали в большинстве.