Филип Форсберг: "Если посмотреть на весь плей-офф, Ринне был лучшим"

Нападающий "Нэшвилла" Филип Форсберг оценил игру вратаря команды Пекки Ринне в первом матче финала Кубка Стэнли с "Питтсбургом" (3:5). "Предаторз" уступают в серии со счетом 0-1. Следующая игра пройдет 1 июня на площадке "пингвинов".

– Мне кажется, Ринне мало что мог сделать в ситуации с пропущенными голами, – приводит официальный сайт НХЛ слова Форсберга. – Пара неудачных рикошетов, отскоков и все. Да, если посмотреть на статистику одного взятого матча, то она будет не очень привлекательной. Но если посмотреть на весь плей-офф, он был лучшим.

Мы все верим в Пеккса. С нетерпением жду, как он проявит себя в следующем матче.

В 17 встречах плей-офф Ринне в среднем пропускал по 1,83 шайбы за игру и отразил 93,4 процента бросков. Это лучшие результаты среди голкиперов, сыгравших не менее семи матчей.