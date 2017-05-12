"Филадельфия" заинтересован в подписании нового контракта с Любимовым

"Филадельфия" заинтересована в подписании нового контракта с российским форвардом Романом Любимовым. Экс-игрок ЦСКА в июле прошлого года подписал с клубом однолетний контракт. Форвард провел 47 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (4+2) очка. В настоящий момент Любимов находится в расположении сборной России на чемпионате мира, но не входит в заявку.

- Любимов здорово начал сезон, в первых 30-35 матчах он выглядел очень хорошо, вторая половина сезона ему уже не так удалась, - цитирует "Р-Спорт" генерального менеджера "Филадельфии" Рона Хекстолла. - Роман - качественный игрок, у него хорошие физические данные, рабочая этика – на высшем уровне. Нам бы хотелось, чтобы он весь год провел на том уровне, который показывал в первой половине сезона, но понятно, что ему было непросто, потому что это был его дебют в НХЛ, ему нужно было адаптироваться. В ближайшее время нам нужно будет принять определенные решения по составу, но в целом я бы сказал, что мы хотим видеть его в команде на следующий год, мы заинтересованы в Любимове.