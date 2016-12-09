"Филадельфия" взяла верх над "Эдмонтоном", у Проворова – передача

"Филадельфия" переиграла "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5. Первой звездой встречи признан форвард "Флайерз" Клод Жиру, набравший 3 (2+1) очка. Его партнер по команде защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Эдмонтон" – 6:5 (0:1, 3:2, 3:2)

Голы: Драйзайтль - 12 (Пульюярви, Расселл), 4:39 - 0:1. Макдэвид - 12 (бол., Драйзайтль, Лучич), 24:35 - 0:2. Штрайт - 5 (Конекны, ПРОВОРОВ), 32:31 - 1:2. Белльмар - 1 (Э. Макдональд, Ванде Вельде), 33:24 - 2:2. Жиру - 8 (Ворачек), 33:43 - 3:2. Секера - 4 (мен., Летестю, Макдэвид), 36:15 - 3:3. Пульо - 5 (Драйзайтль, Секера), 43:07 - 3:4. Клефбом - 4 (бол., Эберле, Каджула), 45:12 - 3:5. Ворачек - 10 (бол., Гостисбеер, Жиру), 46:31 - 4:5. Жиру - 9 (Гудас, Ворачек), 52:11 - 5:5. Раффль - 6 (Ворачек, Штрайт), 58:31 - 6:5.

Вратари: Мэйсон - Густавссон (58:51).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 31 (9+9+13) - 33 (5+13+15).

Наши: Любимов (13:40/0/+1), Проворов (21:05/0/0) – -

Филадельфия. Wells Fargo Center.