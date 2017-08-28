"Филадельфия" выведет из обращения номер Линдроса

Руководство "Филадельфии" приняло решение вывести из обращения игровой номер нападающего Эрика Линдроса, информирует пресс-служба "Флайерз". Церемония запланирована на 18 января и должна пройти перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто".

Напомним, что Линдрос выступал в составе "летчиков" с 1992 по 2001 год. За это время он провел 486 матчей и набрал 659 (290+369) очков. Отметим, что нападающий, игравший под 88-м номером, станет шестым хоккеистом "Филадельфии", свитер которого поднимут под своды арены.