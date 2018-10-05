"Филадельфия" выиграла у "Вегаса"

"Филадельфия" обыграла "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий "Флайерз" Михаил Воробьев отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" - "Филадельфия" - 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)
Голы: Маршессо - 1 (Меррилл, Флери), 6:37 - 1:0. Линдблум - 1 (Санхейм, Ворачек), 11:24 - 1:1. Симмондс - 1 (Хегг), 18:43 - 1:2. Симмондс - 2 (бол., Ворачек, Жиру), 22:58 - 1:3. Хегг - 1 (ван Римсдайк, Воробьев), 26:11 - 1:4. Лотон - 1 (Гудас, Раффль), 27:17 - 1:5. Белльмар - 1 (мен.), 48:28 - 2:5.
Вратари: Флери (Суббан, 30:11) - Эллиотт.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 25 (8+9+8) - 25 (9+9+7).
Наши: - - Воробьев (14.11/1/+2), Проворов (23.58/1/-1).
5 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.