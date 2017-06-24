"Филадельфия" выбрала Патрика под общим вторым номером драфта НХЛ

Вторым номером драфта НХЛ-2017 стал Нолан Патрик, которого взяла "Филадельфия".

"Патрика в прошедшем сезоне также преследовали травмы, что может отпугнуть некоторые команды, но также это можно расценить как просто череду неприятностей. До травм (операция по удалению паховой грыжи, а также повреждение абдоминальных машц) это был игрок, который спокойно набирал 100 очков за сезон в юниорской лиге. Если бы он был на несколько дней постарше, то мог бы рассчитывать на попадание в топ-3 драфта прошлого года".