"Филадельфия" выбрала Патрика под общим вторым номером драфта НХЛ

Вторым номером драфта НХЛ-2017 стал Нолан Патрик, которого взяла "Филадельфия".
"Патрика в прошедшем сезоне также преследовали травмы, что может отпугнуть некоторые команды, но также это можно расценить как просто череду неприятностей. До травм (операция по удалению паховой грыжи, а также повреждение абдоминальных машц) это был игрок, который спокойно набирал 100 очков за сезон в юниорской лиге. Если бы он был на несколько дней постарше, то мог бы рассчитывать на попадание в топ-3 драфта прошлого года".
Nolan Patrick goes to the Flyers at No. 2 https://t.co/lM8JVQQz6j pic.twitter.com/6JCLu55sk8– SI NHL (@SI_NHL) 23 июня 2017 г.