"Филадельфия" уволит главного тренера?

"Филадельфия" уволила Дэйва Хэкстола с поста главного тренера, сообщил в своем твиттере журналист Джон Борук.

Правда, клуб пока что не подтвердил эту информацию.

Дэйв Хэкстол работает с "Филадельфией" с мая 2015 года. За это время команда дважды выходила в плей-офф, но оба раза останавливалась на стадии четвертьфинала Восточной конференции. На данный момент "летчики" идут последними на Востоке. В 31 матче они набрали 28 очков. Оставание от зоны плей-офф составляет 8 баллов.