"Филадельфия" уступила "Нью-Джерси"

"Филадельфия" на своем льду проиграла "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это вторая подряд победа "Девилз" и второе поражение "Флайерз" кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Нью-Джерси" - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Андерсон - 1 (Сени, Коулман), 3:45 - 0:1. Палмиери - 11 (Коулман, Зэйджак), 53:52 - 0:2. Коулман - 6 (п.в., Палмиери), 56:58 - 0:3.

Вратари: Эллиотт (Пикар, 53:52, 56:19 - 56:58) - Кинкейд

Штраф: 16 - 20.

Броски: 29 (10+10+9) - 27 (10+9+8).

Наши: Проворов (23.03/1/-1) - -.

16 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.