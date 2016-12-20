"Филадельфия" уступила "Нэшвиллу" по буллитам, Проворов отдал пас

"Нэшвилл" переиграл "Филадельфию" по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 1:1. В составе "Флайерз" результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов, в активе которого 15 (3+12) очков в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Нэшвилл" – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Э. Макдональд - 2 (Ворачек, ПРОВОРОВ), 10:32 - 1:0. Форсберг - 4 (Ирвин, Экхольм), 51:46 - 1:1.

Победный буллит: Эллис.

Вратари: Мэйсон - Ринне.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 32 (16+10+5+1) - 31 (8+9+10+4).

Наши: Проворов (24:58/0/0), Любимов (13:41/1/0) – -

Филадельфия. Wells Fargo Center.