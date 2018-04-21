"Филадельфия" сократила отставание в серии с "Питтсбургом"

"Филадельфия" на выезде переиграла "Питтсбург" в 5-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 3-2 в пользу "Питтсбурга".
Российский форвард хозяев Евгений Малкин отметился удалением за грубость.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
5-й матч
"Питтсбург" - "Филадельфия" - 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Жиру - 1 (Ворачек, Филппула), 17:29 - 0:1. Раст - 2 (Шири, Брассар), 32:00 - 1:1. Гюнтцель - 2 (Кросби, Симон), 36:45 - 2:1. Филппула - 1 (мен., Лехтеря), 38:15 - 2:2. Кутюрье - 2 (Симмондс), 58:45 - 2:3. Рид - 1 (п.в., Филппула), 59:42 - 2:4.
Вратари: Мюррей (59:00 - 59:42) - Нойвирт.
Штраф: 11 - 19.
Броски: 32 (5+14+13) - 25 (9+8+8).
Наши: Малкин (20:22/5/-2) - Проворов (30:07/0/1).
21 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Счет в серии: 3-2.
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ion
Индисс А при чем тут Вашингтон?) Матчей он сегодня не проводил, в теме ни одного коммента не было. Но тут появился человек, который решил это исправить и обосрать ВК и Овечкина. Наверное, это из-за каких-то проблем в личной жизни. Никогда не понимал настолько ущербных людей. "Месси гном", "Роналду педик", "Кросби баба", "Овечкин лох". Неудачники те, кто этими категориями мыслят. Вон гений биатлона тоже зачем-то Кросби привет передает за поражение. И пожалуйста, не приплетай Бога в свои комментарии. Особенно с учетом гадостей, которые пишешь. Некрасиво. И без Бога есть те, кто отлично помогают в каждом матче пингвинам. В черно-белых полосатых костюмчиках по льду катаются.
12:26
Антон Шипулин гений биатлона
Смотреть на доезжающего на прямых 87, когда тебе в меньшинстве на глазах 20 000 домашнего стадиона только что внесли шайбу в ворота - бесценно)))
12:20
Werewolf
Пингвины все какие-то вялые вышли и никто им не виноват кроме самих себя. Ни одного внятного большиства не видел. А их куча была. За первых 4 большинства 3 броска - курам на смех. Малкин либо реально сильно ударился, либо с бодуна был. С коньков падал и падал. Но и фили постоянно его провоцировали, на размен старались идти. На данный момент обмен силовика на третьего центра идет в минус пингвинам. Брассар не играет так как от него ждали, а команда плюшевой стала......В следующей игре должны решать. Мюррей отбивал даже рикошеты и подправления, а тут пропустил прямой бросок с самой линии.....
12:05
Werewolf
Антон Шипулин гений биатлона УНИЗИЛИ в меньшинстве на глазах 20 000 домашних зрителей))) №87, большой привет__________А Малкину не привет? Или Киселю? Все таки признаешь Лидером Сида, да? ))))))) Психология она такая.... ))))))
11:56
Индисс
Недонастроились, явно! Вроде всё правильно делали , но не очень старались-это просматривалось ! Отсутствие Хорни и какая-то безнадёга Джино, конечно, внесли свои коррективы. Малкин плоховато стоит на ногах-часто валится от легких толчков (уже писал об этом) При росте 192 см. весит 85 кг. ...маловато...отсюда идёт многое. Очевидно надо больше времени проводить в тренажёрке, имхо ! Сид ,как всегда,был неплох, но не забил в концовке.Бывает ! Крупно показали его недоумённое лицо. Не виноват он-это непруха ! Да поможет Бог решить все вопросы в шестом матче! ЗЫ : пропустить случайно гол в большинстве-это не унижение для команды-чемпиона, а вот корячится 13 лет под диктат одного игрока, для удовлетворения его собственного эго, и не выиграть НИ РАЗУ ничего путного , не поднятся выше второго раунда ПО КС -вот это унижение партнёров (они правда неплохо зарабатывают) и своего зрителя по полной программе!
11:41
Алексей Х
О каком преимуществе весь матч речь?! Смотрел первый период, фила была активнее и лучше, гол был логичен Дальше не знаю,не смотрел)
11:25
AndersenRUS
Как так то, иметь огромное преимущество весь матч так проиграть... После гола в пустые сразу вырубил комп в сердцах с мыслью надеюсь теперь Фильки их повозят в семи матчах, раз не хотят :)
10:54
Антон Шипулин гений биатлона
УНИЗИЛИ В МЕНЬШИНСТВЕ на глазах 20 000 домашних зрителей))) №87, большой привет
10:27
bezik
Наконец отправили Эллиота на лавку и сразу результат появился. Посмотрим, что дальше.
07:29
Vasek
fifa_guru, даже важнее. Пока 4-ро остальных - мастеров играть в пас, демонстрируют свою игру в пас, Хорни на пятаке расталкивает соперника, лезет им под кожу, нервирует кипера. Неспроста фаны Филек его ненавидят даже больше Кросби )))
07:22
gibson
Питтсбург пошел по стопам Вашингтона в первых матчах, имели преимущество, разбазарили моменты, проиграли. Но не сомневаюсь, что птицы не будут доводить дело до 7-го матча, все решат в следующей игре. Даже есть желание поставить кругленькую сумму на победу пингвинов:-) P.S. Что с Проворовым? В своей последней смене врезался в борт и сразу ушел в раздевалку.
06:58
fifa_guru
Sправедливый А вам? ))) // лично мне нет, хоть матч и не смотрел)) ПП сильнее. эти два поражения это скорее заслуга самих Пингвинов чем Летчиков. куда делось смертельное большинство? неужели Хорнквист такое важное звено в этой цепи?)
06:51
Sправедливый
Vasek, А, ни фига ты, оказывается не понимаешь ... в фигурном катании! Аксель это был, аксель! ))) ... Филадельфийцев с победой,молодцы, что сказать, собрались... Вообще интересно на седьмой матч посмотреть. А вам? )))
05:28
redgy
Как это дно, играя весь матч в своей зоне и половину игры в меньшинстве, умудрилось победить?) Смех) дома надеюсь не подарят своим любителям помочиться на сида очередной позор 0-55 )
05:18
Vasek
причем там 87-й? Момент привез Кессел (81-й, есличо) остальное сделал Летанг (как там грят про Орлова? Саботажник? Засланный казачок?). Вот Летанг такой же в ПО. Антоха, никого кроме 87-го не видишь?))) Тогда уж третью шайбу стоит повесить на Малыча, который вместо борьбы за шайбу, испугавшись летящее в него тело бегемота, взлетел (тулуп что ли хотел прокрутить?) и шайба прилетела в зону Пенс, где два кловуна не смогли её выбросить, а третий подправил коньком в ворота.
05:00
Марио66
Малыч стабилен.
04:55
kargot
Проворов - 30 минут! Красавчек Ваня, так держать
04:49
Антон Шипулин гений биатлона
УНИЗИЛИ в меньшинстве на глазах 20 000 домашних зрителей))) №87, большой привет
04:45