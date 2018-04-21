"Филадельфия" сократила отставание в серии с "Питтсбургом"

"Филадельфия" на выезде переиграла "Питтсбург" в 5-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 3-2 в пользу "Питтсбурга".

Российский форвард хозяев Евгений Малкин отметился удалением за грубость.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

5-й матч

"Питтсбург" - "Филадельфия" - 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Жиру - 1 (Ворачек, Филппула), 17:29 - 0:1. Раст - 2 (Шири, Брассар), 32:00 - 1:1. Гюнтцель - 2 (Кросби, Симон), 36:45 - 2:1. Филппула - 1 (мен., Лехтеря), 38:15 - 2:2. Кутюрье - 2 (Симмондс), 58:45 - 2:3. Рид - 1 (п.в., Филппула), 59:42 - 2:4.

Вратари: Мюррей (59:00 - 59:42) - Нойвирт.

Штраф: 11 - 19.

Броски: 32 (5+14+13) - 25 (9+8+8).

Наши: Малкин (20:22/5/-2) - Проворов (30:07/0/1).

21 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Счет в серии: 3-2.