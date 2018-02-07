"Филадельфия" с Проворовым победила в овертайме "Каролину", "Баффало" уступил "Анахайму"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" в овертайме вырвала победу у "Каролины" – 2:1 ОТ. Решающая шайба на счету Джордана Уила. Российский защитник "Летчиков" Иван Проворов провел на льду 24 минуты и 21 секунду, но результативными действиями не отметился.

В другом поединке "Баффало" на своем льду также в овертайме уступил "Анахайму" (3:4 ОТ). "Клинки" сравняли счет за 15 секунд до финальной сирены - отличился Райан О'Райлли. Но гол Адама Хенрика принес "Дакс" первую победу в последних четырех матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" – "Филадельфия" – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Линдхольм - 15 (бол., Терявяйнен, Фольк), 15:05 - 1:0. Симмондс - 18 (Ворачек, Патрик), 36:43 - 1:1. Уил - 7 (Гостисбеер, Филппула), 64:56 - 1:2.

Вратари: Уорд - Эллиотт.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 28 (10+10+2+6) - 30 (11+10+7+2).

Наши: – – Проворов (24:21/2/ 0).

7 февраля. Роли. PNC Arena.

"Баффало" - "Анахайм" - 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Гиргенсонс - 6 (мен., Нельсон), 3:22 - 1:0. Ракелль - 22 (бол., Гецлаф, Фаулер), 20:21 - 1:1. Айкел - 21 (бол., Райнхарт, Окпосо), 37:18 - 2:1. Каше - 14 (Мэнсон, Ритчи), 39:21 - 2:2. Перри - 10, 51:30 - 2:3. О`Райлли - 15 (Айкел, Райнхарт), 59:45 - 3:3. Хенрик - 16 (Каше, Монтур), 61:36 - 3:4.

Вратари: Ленер (58:06 - 59:45) - Миллер.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 33 (13+5+15+0) - 33 (11+14+7+1).

7 февраля. Баффало. KeyBank Center.