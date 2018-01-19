"Филадельфия" с Проворовым победила "Торонто"

"Филадельфия" обыграла "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский защитник "Флайерз" Иван Проворов провел на льду больше всех в команде - 24 минуты 5 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Торонто" - 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Браун - 12 (Хаймэн), 32:57 - 0:1. Готье - 1 (Мартин, Гардинер), 33:25 - 0:2. Патрик - 3, 41:33 - 1:2. Симмондс - 16 (мен., Филппула, Макдональд), 43:25 - 2:2. Кутюрье - 26 (Конекны, Нойвирт), 60:18 - 3:2.

Вратари: Нойвирт - Андерсен.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 37 (9+12+15+1) - 31 (8+11+11+1).

Наши: Проворов (24:05/4/0) - -.