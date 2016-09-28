"Филадельфия" с Любимовым и Проворовым обыграла "Айлендерс"

"Филадельфия" на своем льду в выставочном матче нанесла поражение "Айлендерс" – 4:0. Российский нападающий "Летчиков" Роман Любимов провел на льду чуть больше 12 минут, но результативными действиями не отметился. Его соотечественник Иван Проворов провел на льду 21 минуту и 43 секунды.

В другом поединке "Нэшвилл" одолел "Флориду" – 2:1. Победная шайба на счету Понтуса Аберга. Форвард "Хищников" Владислав Каменев отыграл 12 минут и 34 секунды, но закончил встречу с коэффициентом полезности "-1". Отметим, что перед этим "Пантеры" обыграли "Нэшвилл" (4:1). Участия в той встрече Каменев не принимал.

Также "Баффало" в овертайме одолел "Оттаву" (3:2 ОТ), а "Рейнджерс" нанес поражение "Айлендерс" (5:2).