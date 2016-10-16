"Филадельфия" Проворова уступила "Аризоне" в овертайме

"Аризона" нанесла поражение "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 в овертайме. Автором победного гола стал Оливер Экман-Ларссон. Российский защитник "Флайерз" Иван Проворов провел на льду 19 минут 31 секунду и очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Филадельфия" – 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Доун - 1 (бол., Голигоски, Дворак), 8:49 - 1:0. Раффль - 1 (Шульц, Мэннинг), 12:31 - 1:1. Ганзал - 1 (Чикран, Доми), 14:17 - 2:1. Ричардсон - 1 (мен., Мартинук), 20:17 - 3:1. Симмондс - 1 (Жиру), 26:16 - 3:2. Рид - 1 (Конечны, Мэннинг), 44:36 - 3:3. Экман-Ларссон - 1 (Ганзал, Врбата), 63:12 - 4:3.

Вратари: Смит (63:02) - Мэйсон.

Штраф: 8 - 34.

Броски: 35 (13+7+13+2) - 30 (10+11+4+5).

Наши: – – Проворов (19:31/0/+1)

Глендейл. Gila River Arena.