"Филадельфия" Проворова победила в гостях "Флориду"

"Филадельфия" взяла верх над "Флоридой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Первая звезда встречи – голкипер "Флайерз" Стив Мэйсон, отразивший 38 бросков из 39.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" – "Филадельфия" – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Симмондс – 10, 11:11 – 0:1. Уайз – 1 (бол., Конечны, Шенн), 33:03 – 0:2. Кузинс – 3 (бол., Симмондс, Шенн), 47:04 – 0:3. Смит – 4 (Маршессо, Яндл), 58:09 – 1:3.

Вратари: Луонго (58:31) – Мэйсон.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 39 (14+14+11) – 28 (9+13+6).

Наши: – – Проворов (20:21/0/-1).

Майами. BB&T Center.