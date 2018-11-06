"Филадельфия" Проворова обыграла "Аризону"

"Филадельфия" в гостях выиграла у "Аризоны" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский защитник "Флайерз" Иван Проворов очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Филадельфия" - 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Жиру - 5 (Кутюрье, Гостисбеер), 12:34 - 0:1. Гостисбеер - 2 (бол., Жиру, Конекны), 19:10 - 0:2. Гальченюк - 2 (бол., Экман-Ларссон, Келлер), 21:14 - 1:2. Кутюрье - 5, 37:05 - 1:3. Жиру - 6 (Симмондс), 46:35 - 1:4. Грабнер - 4 (Паник, Коннотон), 54:04 - 2:4. Линдблум - 4 (п.в., Патрик), 58:11 - 2:5.

Вратари: Кюмпер (57:31 - 58:11) - Пикар.

Штраф: 16 - 16.

Броски: 37 (8+13+16) - 34 (8+11+15).

Наши: - - Проворов (24.52/5/0).

6 ноября. Глендейл. Gila River Arena.