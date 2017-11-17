"Филадельфия" проиграла "Виннипегу", Проворов отыграл 29 минут

"Виннипег" одержал волевую победу над "Филадельфией" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. После первого периода "Летчики" вели в счете 2:0. "Джетс" продлили победную серию до 3 игр, "Филадельфия" потерпела третье поражение кряду.

Отметим, что защитник "Флайерз" Иван Проворов провел на льду 29 минут, за которые нанес пять бросков, провел три силовых приема, дважды блокировал броски соперников и заработал показатель полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Филадельфия" – 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ворачек – 5 (Кутюрье, Жиру), 2:27 – 0:1. Кутюрье – 11 (бол., Симмондс, Ворачек), 5:15 – 0:2. Перро – 2 (бол., Армиа, Майерс), 33:05 – 1:2. Шайфли – 11 (Уилер, Лайне), 59:11 – 2:2.

Победный буллит: Литтл.

Вратари: Хеллебайк (Хатчинсон, 59:11) – Эллиотт.

Штраф: 12 – 25.

Броски: 33 (10+12+8+3) – 32 (10+11+9+2).

Наши: Куликов (13:43/0/0) – Проворов (29:35/5/-1).

17 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.