"Филадельфия" проиграла "Айлендерс", Проворов и Воробьев очков не набрали

"Айлендерс" обыграл "Филадельфию" со счетом 3:2 в овертайме в предсезонном матче. Отметим, что в составе "Флайерз" играло четыре российских хоккеиста – форварды Михаил Воробьев, Герман Рубцов и Иван Косоренков, а также защитник Иван Проворов.

В составе победителей дублем отметился Джон Таварес, гол на счету Джош Бейли. У "Летчиков" отличились Йори Лехтеря и Майк Веккьоне.