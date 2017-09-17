"Филадельфия" проиграла "Айлендерс", Проворов и Воробьев очков не набрали

"Айлендерс" обыграл "Филадельфию" со счетом 3:2 в овертайме в предсезонном матче. Отметим, что в составе "Флайерз" играло четыре российских хоккеиста – форварды Михаил Воробьев, Герман Рубцов и Иван Косоренков, а также защитник Иван Проворов.
В составе победителей дублем отметился Джон Таварес, гол на счету Джош Бейли. У "Летчиков" отличились Йори Лехтеря и Майк Веккьоне.
- Филадельфия Флайерз
- Нью-Йорк Айлендерс
- Джон Таварес
- Йори Лехтеря
- Иван Проворов
- Иван Косоренков
- Михаил Воробьев
- Герман Рубцов
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